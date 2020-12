[아시아경제 이기민 기자] 프랑스가 오는 27일(현지시간)부터 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종을 시작할 전망이다.

21일 외신에 따르면 올리비에 베랑 프랑스 보건장관은 이날 트위터로 "27일부터 코로나19 백신 접종을 시작할 예정"이라면서 "고령층 등 취약집단부터 접종하게 될 것"이라고 말했다.

유럽의약품청(EMA)는 이날 미국 화이자와 독일 바이오엔테크가 함께 개발한 코로나19 백신 사용을 승인할지 결정하는 심사를 진행할 예정이다.

미국 존스홉킨스대 집계에 따르면 이날 기준 프랑스의 코로나19 누적 확진자는 252만9756명이며, 이 중 6만665명이 숨졌다.

