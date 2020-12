[아시아경제 박종일 기자] 광진구 능동주민센터와 능동지역사회보장협의체가 동지를 맞아 지난 18일 어려운 이웃에게 사랑의 동지팥죽을 전달했다.

이날 능동지역사회보장협의체 위원들은 직접 만든 팥죽과 가래떡, 마스크 등을 함께 마련해 이웃 가정의 현관 앞에 놓아두는 비대면 방식으로 전달했다.

이와 함께 광장동주민센터와 광장동 직능단체연합이 지난 15일 지역 주민들의 따뜻한 후원의 손길을 모으는 ‘온라인 사랑의 기부DAY’ 행사를 진행했다.

이번 행사는 광장동주민센터 3층에 마련된 모금함과 참여 현황 등을 유튜브로 생중계하며, 주민들이 온라인 비대면으로 기부에 참여할 수 있도록 독려했다.

이날 모금된 전액은 서울시사회복지공동모금회에 기탁돼 지역 내 어려운 이웃을 위해 사용될 예정이다.

