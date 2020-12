대구시, 향후 2주간 '특별방역대책' … 권영진 "감염병 불길 중대 고비"

방역수칙 준수 지도점검·단속에 행정력 집중

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 21일부터 내년 1월3일까지 2주간을 '코로나19 전국적 유행 대비 특별방역대책기간'으로 설정, 방역수칙 준수 지도점검에 모든 행정력을 집중키로 했다고 밝혔다.

대구지역은 매일 500~600명씩 쏟아지고 있는 수도권에 비해서는 아직 양호한 상황이지만, 지역 곳곳 교회 등에서 산발적 n차 감염이 꾸준히 지속되고 있는 실정이다.

달성군 영신교회 57명 발생을 시작으로 중구 새비전교회, 남구 신일교회에 이어 21일에는 동구 광진중앙교회에서도 이날 오전에만 26명(선교자 2명 제외)의 확진자가 발생되면서 또다시 비상이 걸렸다.

타종행사, 해맞이행사 등 모든 행사를 취소하거나 비대면으로 바꾼 대구시는 위생업소와 종교시설, 문화시설 등에는 사회적 거리두기 2단계 준수여부를 집중 점검하는 한편 사무실과 영업장, 콜센터 등에는 재택근무를 통해 밀집도를 최대한 완화해나가도록 지도하고 있다.

권영진 시장은 "이번 주와 다음 주가 지역에 감염병 불길이 잡히느냐 걷잡을 수 없이 확산되느냐를 가름하는 중대한 고비가 될 것"이라며 "올해 연말에는 부디 모임이나 행사 없이 안전한 집안에서 보내달라"고 당부했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr