한국GM, 임단협 조인식…"경영정상화 계획 차질 없이 진행"

[아시아경제 성기호 기자] 한국GM 노사가 ’2020년 임단협 조인식’을 개최하고, 올해 노사교섭을 최종 마무리 지었다.

21일 부평 본사에서 열린 이번 조인식에는 카허 카젬 한국GM 사장과 권수정 전국금속노동조합 부위원장, 김성갑 전국금속노동조합 한국GM 지부장 등 노사 교섭대표가 참여, 합의서에 서명했다.

한국지엠 노사 양측은 지난 7월 22일 상견례를 시작으로 총 26차례 교섭을 가졌으며, 지난 12월 10일 ▲ 2020년 성과급 4백만원과 ▲생산 투자 및 내수판매 향상 계획 등을 담은 미래발전전망을 주요 내용으로 하는 잠정합의안을 도출한 바 있다.

이어 12월 17일과 18일 양일간 실시된 조합원 찬반투표에서 전체 조합원 중 총 7304명이 투표, 이중 3948명(찬성율 54.1%)이 잠정합의안에 찬성함으로써 올해 임단협 교섭이 최종 마무리됐다.

한국GM은 노사간 2020년 임단협을 연내 최종 마무리한 만큼, 회사의 장기 지속성을 위한 탄탄한 기반을 위해 2021년 새해에도 경영정상화 계획을 차질없이 진행해 나갈 계획이다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr