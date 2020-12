한화그룹, '탄소 줄이는 기술' 디지털 캠페인 실시

[아시아경제 황윤주 기자] 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 200 등락률 -0.76% 거래량 161,630 전일가 26,400 2020.12.21 11:41 장중(20분지연) 관련기사 한화그룹, 이웃사랑성금 30억원 기탁외국 펀드 공격에도…政 "'3%룰' 간섭 여지 없다"10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함 close 그룹은 일상 생활 속 친환경 기술을 소개하는 디지털 캠페인을 실시한다. 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 200 등락률 -0.76% 거래량 161,630 전일가 26,400 2020.12.21 11:41 장중(20분지연) 관련기사 한화그룹, 이웃사랑성금 30억원 기탁외국 펀드 공격에도…政 "'3%룰' 간섭 여지 없다"10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함 close 그룹 유투브 채널을 통해 '지속가능한 친화경기술-탄소 줄이는 기술'을 감각적인 영상과 함께 선보였다.

영상에서는 일상 생활 속에서 발생하는 1인당 하루 탄소량이 3만3900g이라며 탄소 발생을 줄일 수 있는 생활 속 기술 5가지를 소개하고 있다.

첫번째 탄소 줄이는 기술로 에코백 하나로 131번 이상 쓰기다. 같은 에코백 하나를 131번 이상 쓰면 일회용 비닐봉투 1개 분의 탄소를 저감할 수 있다고 한다. 두번째는 쌓아둔 이메일 10% 삭제하기다. 이메일 10%를 삭제하면 불필요한 전력 소모를 없애 매년 1t의 탄소를 저감할 수 있다. 세번째는 하루 한장 모바일 영수증 받기다. 이로써 해마다 14.6kg의 탄소를 저감할 수 있다. 네번째는 플라스틱 텀블러 하나로 17번 이상 쓰기다. 텀블러 하나를 17번 이상 쓰면 일회용 종이컵 1개분의 탄소를 저감할 수 있다. 다섯번째는 자기 전 동영상 스트리밍 끄기다. 많은 사람들이 자면서 동영상 스트리밍을 켜놓고 자는 경우가 있는데 스트리밍 끄기 하나로 시간당 3.2kg의 탄소를 저감할 수 있다.

해당 동영상은 12월 7일 처음 업로드된 이후 21일 현재 조회수 백만건을 기록하며 네티즌들로부터 긍정적 반응을 이끌어 내고 있다.

전세계를 뒤흔든 코로나 바이러스, 기후변화와 지구온난화로 어느 때보다 미래와 환경에 대한 걱정과 관심이 높아지고 있다. 이러한 사회적 분위기에서 우리 모두가 실천할 수 있는 일상생활 속 친환경 기술을 소개해 지속 가능한 내일을 만들자는 취지로 본 캠페인을 기획했다.

18일부터 내부 임직원 참여형 캠페인을 시작함과 동시에 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 200 등락률 -0.76% 거래량 161,630 전일가 26,400 2020.12.21 11:41 장중(20분지연) 관련기사 한화그룹, 이웃사랑성금 30억원 기탁외국 펀드 공격에도…政 "'3%룰' 간섭 여지 없다"10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함 close 그룹 SNS채널을 통해 소비자의 실천과 참여를 이끌어내는 캠페인도 시작해 내년 초까지 이어나갈 계획이다.

김승연 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 200 등락률 -0.76% 거래량 161,630 전일가 26,400 2020.12.21 11:41 장중(20분지연) 관련기사 한화그룹, 이웃사랑성금 30억원 기탁외국 펀드 공격에도…政 "'3%룰' 간섭 여지 없다"10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함 close 그룹 회장은 지난 10월 창립 68주년 기념사에서 경제·사회·환경적 지속가능성을 위한 기업의 역할을 강조하며 전사적인 ESG경영과 사회공헌, 상생협력을 주문한 바 있다. 이에 따라 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 200 등락률 -0.76% 거래량 161,630 전일가 26,400 2020.12.21 11:41 장중(20분지연) 관련기사 한화그룹, 이웃사랑성금 30억원 기탁외국 펀드 공격에도…政 "'3%룰' 간섭 여지 없다"10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함 close 는 인류가 직면하고 있는 에너지 문제에 근본적인 해결책을 제공할 무한한 친환경 에너지 자원에 주목하고 있다. 세계 최고 수준의 첨단 기술력과 생산능력을 바탕으로 태양광에너지 시장을 선도하고 있으며 그린 수소 에너지 기술과 친환경 플라스틱 기술 개발에 박차를 가하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr