갤럭시아머니트리, 지머니트랜스와 ATM입금 서비스 제휴…해외송금서비스 본격 확대

[아시아경제 유현석 기자] 핀테크 전문기업 갤럭시아머니트리 갤럭시아머니트리 094480 | 코스닥 증권정보 현재가 3,710 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 38,312 전일가 3,710 2020.12.21 10:56 장중(20분지연) 관련기사 갤럭시아머니트리 “생활금융플랫폼 머니트리, 올해의 스타브랜드 대상 수상”갤럭시아컴즈, 갤럭시아머니트리로 상호 변경‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 는 모바일 해외송금 서비스기업 지머니트랜스와 ‘ATM입금’ 서비스 제휴를 맺었다고 21일 밝혔다.

갤럭시아머니트리는 지난 7월 해외송금 애플리케이션(앱)인 ‘지머니트랜스’에 편의점결제 서비스를 도입해 국내 최초로 편의점 해외송금 서비스를 시작했다. 이어 이번 ATM입금 서비스 제공으로 수납처의 다양성을 확보해 이용자의 편의성을 높였다.

ATM입금 서비스는 효성티앤에스에서 운영하는 현금자동입출금기(ATM)에서 이용 가능하다. 고객이 지머니트랜스 앱에서 송금 시, ATM입금으로 결제 방법을 선택한 뒤 앱으로 수신한 번호를 ATM에 입력하고 현금을 입금하면 된다.

회사 관계자는 “ATM입금 서비스는 복잡한 인증 절차를 거칠 필요 없이 비대면으로 이용이 가능한 것이 장점”이라며 “의사소통에 어려움을 느꼈던 외국인이나 코로나로 편의점 방문을 꺼렸던 내국인도 편리하고 안전한 해외송금을 할 수 있게 됐다”고 말했다.

갤럭시아머니트리는 해외송금서비스 제휴 업체를 늘려가고 있어 향후 고객 확대 및 매출 증대가 기대된다. 실제 편의점결제 서비스 런칭 이후 5개월 만에 누적 거래 건수 1만5000건을 돌파했다. 같은 기간 누적 거래액은 48억원을 기록했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr