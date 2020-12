강남그룹, 급여 1000원 공제해 빈곤층 아동에 문구류 전달

[아시아경제 김종화 기자]강남제비스코㈜의 모기업인 강남그룹에서 연말 사회공헌활동으로 자체 브랜드인 '문화연필'을 통해 3000만원 상당의 문구류를 빈곤층 아동을 위해 기부했다고 21일 밝혔다.

이번 기부는 페인트 회사인 강남제비스코㈜를 비롯, 자동차도료 생산업체 KNK코팅스㈜, 정밀화학의 강남화성㈜, 복합소재 및 문구기업 강남KPI㈜, 선박 제조업체 ㈜강남, 종합건설회사 강남건영㈜, IT전문기업 강남아이텍㈜ 등 강남그룹의 총 7개 회사에서 지난 4월부터 8개월간 기부를 희망하는 임직원들의 급여에서 월 1000원의 급여 공제와 회사의 매칭그랜트를 통해 마련된 성금으로 시행돼 '천원의 행복'이라 일컫는다.

기부물품은 35년동안 빈곤환경 아동을 위해 지속적인 지원활동을 하고 있는 '부스러기사랑나눔회'를 통해 아동들에게 전달될 예정이다.

강남그룹 관계자는 "기부물품 중에는 '손씻기', '너와 나를 위해', '#덕분에' 등의 코로나19 극복을 위한 메시지가 담긴 필기류가 포함돼 시기적으로도 의미가 있다"면서 "앞으로도 강남그룹 계열회사들은 CSR활동을 통해 나눔의 분위기를 확산시키고 빈곤층 아동들을 위한 사회공헌활동을 지속적으로 시행할 예정"이라고 말했다.

