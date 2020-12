[아시아경제 박준이 기자] 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 16,400 전일대비 100 등락률 +0.61% 거래량 132,254 전일가 16,300 2020.12.21 09:24 장중(20분지연) 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”한미반도체, 中기업과 12억 규모 반도체 장비 공급 계약한미반도체, 54억 규모 반도체 제조용 장비 공급계약 체결 close 는 말레이시아의 반도체 장비업체 유니셈(UNISEM(M) BERHAD)과 286만4000달러(약 31억4954만원) 규모의 반도체 제조용 장비 수주 계약을 체결했다고 21일 공시했다.

계약금액은 지난해 매출액 대비 2.62%다. 계약기간은 내년 4월19일까지다.

