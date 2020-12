구로구, 옥외광고물 수준향상 평가 4년 연속 ‘우수 자치구’ 선정

간판개선사업, 무주간판 무상 철거, 불법광고물 수거보상제 등 다양한 사업 펼쳐

[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 서울시 주관 옥외광고물 수준향상 평가에서 4년 연속 ‘우수 자치구’로 선정됐다.

이번 옥외광고물 수준 향상 평가는 지난해 9월부터 올해 8월까지 자치구에서 추진한 옥외광고물 정비·개선 실적, 간판 수준 향상, 행정사항 등 3개 분야 10개 항목을 대상으로 진행됐다.

구로구는 평가 항목 전반에 걸쳐 우수한 점수를 받았다.

평가기간 동안 현수막, 입간판, 벽보 등 유동광고물 238만여개와 불법 돌출간판 등 고정광고물 225개를 정비했다. 도시 미관 개선과 주민 통행 안전을 위해 구로중앙로 일대 176개 점포, 디지털로 일대 160개 점포를 대상으로 간판개선사업도 실시했다.

또 주인 없는 간판 무상 철거, 소상공인 아트테리어 간판 개선, 불법광고물 부착방지판 설치, 좋은 간판 전시회 개최, 불법광고물 수거보상제 등 다양한 사업을 펼쳐 높은 평가를 받았다.

구로구는 이번 우수 자치구 선정으로 1억원 이상의 내년도 간판개선사업 예산을 확보하게 됐다.

구로구 관계자는 “앞으로도 쾌적하고 깨끗한 도시경관을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

