[클릭 e종목]"조이시티, 해외 매출 확대·신작 출시로 실적 기대감↑"

[아시아경제 이민지 기자] KB증권이 21일 조이시티에 대해 내년 주요 게임의 해외 매출 성장과 신작 출시로 실적 확대가 예상된다는 의견을 제시했다.

조이시티는 온라인과 모바일 게임 제작사다. 국내에선 처음으로 온라인 스포츠 게임인 프리스타일 시리즈와 함께 ‘캐리비안의 해적:전쟁의 물결’, ‘건쉽배틀:토탈위페어’ 등 모바일 전쟁 시뮬레이션 장르(SLG)에서 독보적인 입지를 구축하고 있다.

조이시티의 3분기 누적 매출액은 1178억원으로 전년동기대비 52.4%가량 늘었다. 영업이익은 188% 증가한 151억원을 기록해 지난해 실적을 뛰어넘었다. 임상국 KB증권 연구원은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 언택트 수혜와 신작 5종 출시를 통해 전성기가 가까워지고 있다”며 “앞으로 해외 매출 성장과 신작 출시는 주목해야 할 부분"이라고 설명했다.

주요 게임의 해외 매출은 지속 성장할 것으로 예상된다. 지난 11일 글로벌 게임 퍼블리셔인 틸팅포인트로부터 4000만 달러 규모의 투자 유치를 발표했다. 틸팅포인트를 통해 모바일 전쟁 시뮬레이션 게임인 ‘건쉽배틀:토탈위페어’의 북미 마케팅이 강화될 예정이다. 국내 게임사로서는 처음으로 미국 모바일 게임 시장 내 최상위권 안착을 목표로 하고 있다.

꾸준한 신작 출시를 통한 제품군 강화도 기대되는 요인이다. 내년에는 프로젝트 NEO, 프로젝트 M, 킹오브파이터즈, 2022년에는 디즈니 IP를 활용한 모바일 게임이 출시될 예정이다.

나아가 자회사 설립을 통한 웹툰 신사업도 주목해야 한다. 프리스타일, 건쉽배틀 등 기존 조이시티 주력 게임의 웹툰 작업이 진행될 예정으로 게임의 웹툰 화를 통해 IP 인지도 강화와 수익성과 공동 마케팅 시너지 여부가 기대된다.

임상국 연구원은 “조이시티는 지난 14일 무상증자를 결정해 1주당 2주의 신주배정을 결정하는 등 실적 성장과 주주환원에 대한 기대감이 높아지고 있다”며 “다만 신작 출시 지연에 대한 우려와 전환사채 발행에 따른 오버행 이슈는 여전히 주가를 누르고 있는 요인”이라고 설명했다.

