"피로와 두통, 마른기침"…마크롱 佛 대통령이 전한 '코로나 분투기'

[아시아경제 최은영 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 소식이 알려진 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 "피로와 두통, 마른 기침 등의 증세가 있지만 괜찮다"며 근황을 전했다.

18일(현지시간) 마크롱 대통령은 공식 트위터 계정에 올린 영상을 통해 코로나19 확진 판정 이후의 근황을 전했다. 전날 양성 판정을 받은 마크롱 대통령은 파리 엘리제궁에서 나와 베르사유궁 인근 대통령 별장인 라 랑테른에서 일주일 자가격리에 들어갔다.

마크롱 대통령은 "안심시키는 차원에서 말하자면 나는 괜찮다"며 "피로와 두통, 마른 기침 등의 증세가 있지만 증세가 심각해지지는 않을 것"이라고 전했다.

이어 "바이러스 때문에 속도가 조금 느리긴 하지만 전염병 대응이나 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 같은 최우선 문제들에 집중하고 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "나의 감염은 바이러스가 정말로 모두에게 영향을 미칠 수 있다는 점을 보여준다"며 "나는 매우 보호를 잘 받았고 아주 조심했다. 그럼에도 불구하고 바이러스에 걸렸다. 아마도 부주의한 순간, 운이 나빴던 순간이 있었을 것"이라며 강조했다.

마크롱 대통령은 "상태를 정기적으로 업데이트 하겠다"고 말했다.

앞서 마크롱 대통령은 지난주 벨기에 브뤼셀에서 열린 유럽연합(EU) 27개 회원국 정상회의에 참가하고 돌아와서 코로나19 확진 판정을 받았다.

유로뉴스 등 외신에 따르면 가브리엘 아탈 프랑스 정부 대변인은 앞서 마크롱 대통령이 "(코로나19의) 실제 증상을 보이고 있다"며 "기침, 열이 있고 매우 피로감을 느낀다"고 전했다.

영부인 브리짓 여사와 측근인 장 카스텍스 프랑스 총리는 코로나19 검사에서 음성 판정을 받았으나 자가격리를 이어가고 있다.

마크롱 대통령과 가까이서 접촉한 EU 정상들 역시 줄줄이 코로나19 검사를 받고 자가격리에 들어갔다.

도널드 트럼프 미국 대통령, 보리스 존슨 영국 총리, 자이르 보우소나루 브라질 대통령에 이어 마크롱 대통령의 코로나19 확진 판정 소식이 전해지면서, 프랑스 보건당국은 프랑스 전역에 6명 초과 모임 자제 권고 등 강력한 정책을 이어가고 있다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr