"임신중 코로나 감염됐던 산모 아기들, 항체 갖고 태어나"…싱가포르 연구결과

[아시아경제 나한아 기자] 싱가포르에서 임신 중 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 걸렸던 산모가 낳은 아기들이 모두 코로나19 항체를 갖고 태어났다는 연구 결과가 현지 학술지 AMS에 발표됐다.

19일 채널 뉴스 아시아(CNA) 등 현지 언론에 따르면 싱가포르 산부인과 연구 네트워크는 전날 임신 중 코로나19에 걸린 후 완치된 23∼36세 임산부 16명에 대한 추적조사에서 갓 태어난 아기 5명 모두가 항체를 가진 것으로 확인됐다고 밝혔다.

그러면서 코로나19 바이러스가 엄마에게서 아이에게 전이됐다는 증거는 없다고 덧붙였다.

이어 "아마도 엄마의 항체가 아기에게 전달됐을 것"이라며 "아기들의 항체 수치가 다양한 가운데 출산이 임박해 코로나19에 감염된 산모의 아기가 항체 수치가 더 높았다"라고 설명했다.

또한 임신한 여성의 코로나19 발병률과 심각성은 일반인과 유사하게 나타났다.

하지만 발견된 항체가 어떤 수준까지 코로나19 바이러스로부터 보호해 줄 수 있는지는 확실치 않다. 연구진은 아기들이 자라면서 항체 수치가 낮아지는지 추가 연구 등이 필요하다고 설명했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr