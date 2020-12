올해 청약시장에서 전용 84㎡ 아파트 인기 고공행진

[아시아경제 최동현 기자] 청약시장에서 84㎡(이하 전용면적) 선호 현상이 더욱 뚜렷해지고 있다. 최근 3년간 84㎡에서 1순위 평균 청약경쟁률이 지속적으로 상승한데 올해에는 지난해보다 두배 넘는 청약 경쟁률을 기록한 것으로 나타났다.

19일 부동산 리서치업체 리얼투데이가 금융결제원 자료를 분석한 결과, 최근 3년간(2018년 1월~2020년 12월14일) 전국에서 공급된 단지 중 84㎡ 청약 경쟁률은 꾸준히 상승해왔다.

2018년에는 84㎡ 6만9181가구 모집에 100만4392명이 청약해 평균 14.52대 1의 경쟁률을 보인데 이어 2019년에는 8만2491가구 모집에 124만8615명의 청약자가 몰려 15.13대 1을 기록했다.

올해에는 6만6469가구 모집에 217만5607명이 청약해 지난해의 두 배에 달하는 32.73대 1의 경쟁률을 기록했다. 이는 같은 기간 59㎡의 1순위 청약경쟁률이 1.2배 상승한 것과 비교해 두드러지는 상승세다. 59㎡는 지난해 2만3213가구 모집에 25만3279명이 청약해 10.91대 1의 청약 경쟁률을 기록했고 올해는 3만3050가구 모집에 43만4243명이 청약해 13.14대 1을 기록했다.

업계 관계자는 "84㎡는 3~4인 가족이 살기에 최적화된 공간으로 기본적인 수요가 풍부해 청약 시장에서 꾸준히 강세를 보이고 있다"면서 "찾는 수요가 많다 보니 매매거래가 활발하고 그에 따른 집 값 상승률도 높게 나타나고 있다”고 전했다.

실제로, 수요자들에게 많은 관심을 받고 있는 84㎡는 소형 면적 보다 집값 상승률이 높게 나타나고 있다. 인천시 남동구 구월동에 위치한 ‘구월 힐스테이트 1단지’의 경우 최근 1년간 84㎡의 시세가 24.42% 상승했지만 59㎡의 시세는 18.53%에 그쳤다. 또 경기 수원시 권선구에 들어선 ‘수원 아이파크시티 5단지’ 84㎡는 지난해 12월 4억8500만원에서 이달 6억4000만원에 거래돼 31.96% 상승한 반면, 같은 기간 59㎡는 10.53%로 그 보다 낮은 상승률을 보였다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr