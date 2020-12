中, 대만에 "'코로나19' 대신 '우한 코로나바이러스' 쓰면 입국 거부" 경고

[아시아경제 최은영 기자] 중국이 대만을 향해 '코로나19', '신종 코로나바이러스' 대신 '우한 코로나바이러스'라는 용어를 사용하면 입국 거부될 수 있다고 경고했다.

19일 홍콩 빈과일보 등 외신에 따르면 중국 남방항공, 선전항공, 에어차이나(중국국제항공) 등 세 항공사는 나란히 대만 홈페이지를 통해 중국을 찾는 대만 여행객은 코로나19 음성 확인서에 세계보건기구(WHO)가 채택한 공식 용어인 '코로나19'나 '신종 코로나바이러스'를 사용해야 한다고 안내했다.

그러면서 만약 이를 어기고 '우한 코로나바이러스'라는 용어를 기재하면 입국이 거부될 수 있다고 경고했다.

대만 여행객들은 중국 입국 시 출발 72시간 전에 받은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 음성 확인서를 제출해야 한다.

중국은 코로나19가 최초 발견된 우한의 이름을 따 코로나19를 '우한 바이러스'라고 부르는 것은 낙인찍기라며 반발하고 있다.

외신은 "캐리 람(林鄭月娥) 홍콩 행정장관은 기자회견에서 취재진이 '우한 바이러스'라는 용어를 사용하는 것을 금지했다"라며 "(그런데) 대만에서는 '우한 코로나바이러스'라는 용어가 흔히 사용되고 있으며, 보건장관조차 "우한은 바이러스가 생겨난 곳이기 때문에 그렇게 부르는 게 기억하기 쉽다"고 말했다"고 전하며 이번 중국 항공사의 결정 이유를 추측했다.

그러나 한 대만 기업가는 외신을 통해 "코로나19 검사를 하는 대만의 거의 모든 병원이 확인서에 '우한 폐렴'이라는 용어 대신 '2019 코로나바이러스'나 'COVID-19'으로 표기한다"면서 "중국의 조치는 정치적 제스처에 가깝다"고 지적했다.

'코로나19 방역 모범국'으로 꼽히는 대만은 2천400만명의 인구 중 코로나19 누적 환자가 759명에 불과하다. 지난 4월 이래 지역 감염은 발생하지 않은 것으로 보고됐다. 대만은 이를 바탕으로 WHO의 코로나19 대응 논의에 참여하고 싶다는 의사를 밝혀왔으나 중국의 반대에 부딪혀 좌절됐다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr