내년 부산 교육예산 4조5899억원 확정

부산시교육청, 교육복지 완성·디지털 학습환경 구축·코로나19 극복 집중

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 내년도 부산시 교육예산이 4조5899억원으로 확정됐다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 지난 16일 부산시의회 의결을 거쳐 2021년도 예산을 확정했다고 17일 밝혔다.

2021년도 예산은 학생 모두 존중받고 행복하게 성장할 수 있도록 교육복지 완성과 학력격차 해소를 위한 기초학력 지원, 원격수업 내실화에 중점을 뒀다. 코로나19 확산에 따른 학교방역 강화 등 안전한 교육환경을 구축하는 데도 주력할 계획이다.

학생들이 마음 놓고 공부할 수 있는 교육복지를 완성하는데 5832억원을 투입한다.

고등학교 무상교육 1207억원과 무상급식 2025억원을 모든 학생에 확대해 학비와 급식비 부담없는 복지기반을 완성한다.

유아교육에 필요한 누리과정 교육비도 2152억을 편성했다. 이에 따라 내년 3월부터 유치원 유아학비와 어린이집 보육료를 올해보다 2만원씩 인상해 지원한다.

중학교 신입생 교복 78억원과 수학여행비 370억원을 모든 초·중·고로 확대 지원해 코로나19로 어려움을 겪고 있는 학부모의 부담을 덜어주기로 했다.

코로나19로 올해 수학여행이 취소됨에 따라 지원혜택을 받지못한 중학교 3학년과 고등학교 3학년 학생들에게도 내년에 다양한 체험활동을 위한 159억원을 추가로 지원할 계획이다.

장기간 원격수업으로 인한 학력 저하와 격차 해소를 위해 기초학력 안전망 강화에 23억원을 투입한다.

모든 학생의 평등한 출발선 보장과 맞춤형 성장을 돕기 위해 다깨침 프로젝트 5억원, 두드림학교 7억원, 아이세움 학습 동행 2억원 등 운영을 통해 학생의 학습관리를 단계적으로 지원해 나갈 예정이다.

포스트 코로나에 대비한 교육환경 변화에도 대응한다. 수업혁신과 원격수업 내실화를 위해 온·오프라인 학습을 연결하는 디지털 학습 환경 조성과 ‘부산형 블렌디드 러닝 활성화 사업’에 537억원을 투입한다.

전국에서 처음으로 학생과 교원들이 원격수업과 대면수업을 진행할 수 있는 환경을 조성해 코로나와 같은 위기 상황에서도 일반교실에서 에듀테크 기기를 활용한 첨단 디지털 학습이 가능하게 한다.

감염병 대응을 위한 소독비와 방역물품, 방역 지원인력 등 학교방역 체계 구축사업에 120억원을 투입해 학교가 가장 안전한 방역지대가 될 수 있도록 만들어 갈 계획이다.

김석준 교육감은 “학생들이 감염병과 같은 위기상황에서도 쉼 없는 교육을 통해 바른 인성을 갖춘 창의융합형 인재로 성장할 수 있도록 안전한 교육환경을 만드는 데 모든 역량을 집중해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr