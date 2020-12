코스피, 과열 식히나…2750선 하회 0.9%↓

[아시아경제 오주연 기자] 코스피가 2750선 밑으로 내려오며 약세다. 지금까지는 시장이 악재보다는 호재에 민감하게 반응하며 상승랠리를 펼쳐왔지만, 가파른 상승은 밸류에이션 부담을 낳았다는 평가가 나온다.

17일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시57분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.90% 떨어진 2746.93을 기록했다. 코스피는 2769.89로 전 거래일 대비 0.07% 하락 출발했지만, 장중에는 2772.29까지 오르며 상승하는 듯했다. 그러나 이후 낙폭을 벌리면서 2750선을 넘지 못했다.

전일 미국 증시에서도 추가 부양책 타결이 임박해있다는 소식에도 부진한 경제지표 등에 반응하며 시장이 혼조세를 보인 바 있다.

국내 증시도 이미 11월 이후 쉬지 않고 올라오는 과정에서 호재와 긍정적인 이슈, 이벤트를 선반영했는데 추가 상승을 위해서는 실제 기대했던 결과가 더 좋게 나오거나 더 강한 호재, 이슈가 있어야한다. 그러나 기대감이 이미 반영된 터라 현 시장은 밸류에이션 부담에 직면했다는 분석이 나온다.

이경민 대신증권 연구원은 "그동안 코스피를 비롯한 글로벌 증시는 상승편향 심리가 강했지만, 투자심리 변화에 따라 금융시장의 단기 방향성이 언제든 바뀔 수 있다고 본다"며 "수급 변화도 불가피할 것"이라고 내다봤다.

이날 코스피 시가총액 상위 15개 종목이 모두 하락했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,700 전일대비 1,100 등락률 -1.49% 거래량 12,483,145 전일가 73,800 2020.12.17 11:26 (-1.39%)를 비롯해 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 816,000 전일대비 3,000 등락률 -0.37% 거래량 119,100 전일가 819,000 2020.12.17 11:26 (-0.49%), 삼성바이오로직스(-0.74%) 등이 하락했으며 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 2,000 등락률 -1.05% 거래량 458,968 전일가 190,000 2020.12.17 11:26 와 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 558,000 전일대비 6,000 등락률 -1.06% 거래량 146,214 전일가 564,000 2020.12.17 11:26 는 1%씩 떨어졌다. 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 248,500 전일대비 6,500 등락률 -2.55% 거래량 201,747 전일가 255,000 2020.12.17 11:26 와 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 265,000 전일대비 6,500 등락률 -2.39% 거래량 206,363 전일가 271,500 2020.12.17 11:26 )는 2%대 하락했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 3117억원, 1187억원어치씩 내다팔며 지수를 끌어내렸다. 반면 개인은 4384억원어치를 사들이며 나홀로 지수를 방어했다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 0.30% 오른 942.48을 기록했다. 코스닥지수는 장중 0.93%까지 오르기도했지만 이후 상승폭이 다소 둔화됐다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 160,100 전일대비 1,500 등락률 +0.95% 거래량 1,805,132 전일가 158,600 2020.12.17 11:26 (1.01%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 238,500 전일대비 5,000 등락률 +2.14% 거래량 783,491 전일가 233,500 2020.12.17 11:26 (1.67%), 씨젠(2.66%) 등이 올랐고 알테오젠(-0.34%), 펄어비스(-2.48%) 등은 하락했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr