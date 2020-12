지휘자 정명훈, 원 코리아 오케스트라와 위안 전하는 음악회

브람스 교향곡 4번·시벨리우스 바이올린 협주곡 연주…바이올리니스트 신지아 협연

[아시아경제 박병희 기자] 지휘자 정명훈이 자신이 음악감독으로 재직 중인 원 코리아 오케스트라와 함께 오는 28일 롯데콘서트홀 무대에 오른다.

롯데문화재단이 힘든 한 해를 보낸 모든 이들에게 위안을 전하기 위해 마련한 기획 공연으로 정명훈과 원 코리아 오케스트라는 브람스 교향곡 4번과 시벨리우스 바이올린 협주곡을 연주할 예정이다. 바이올리니스트 신지아가 1부 공연에서 시벨리우스 바이올린 협주곡을 협연하고 2부 공연에서는 악장으로서 브람스 교향곡 4번 연주를 이끌 예정이다.

원 코리아 오케스트라는 남북한 교류를 목적으로 국내 오케스트라 전·현직 단원과 해외에서 활동하는 한국 출신 연주자 등이 모여 2017년 창단했다. 원 코리아 오케스트라 무대에서는 바이올리니스트 신지아, 플루티스트 조성현, 오보이스트 함경 등 평소에 한자리에서 만나기 어려운 솔리스트들을 한 무대에서 볼 수 있다. 올해는 신지아가 2018년에 이어 다시 한 번 원 코리아 오케스트라의 악장을 맡는다.

브람스는 정명훈의 주요 레퍼토리다. 특히 정명훈은 이번 공연에서 연주할 브람스 교향곡 4번을 빈 필하모닉, 드레스덴 슈테츠카펠레 등의 명문 악단과 여러 차례 연주했으며 체코 필하모닉 등과 레코딩을 하기도 했다. 정명훈은 지난해 드레스덴 슈타츠카펠페의 내한 공연 때에도 객원 지휘를 맡아 브람스 교향곡 4번을 지휘했다.

정명훈&원 코리아 오케스트라 공연은 사회적 거리두기 단계에 따라 기존 예매 건을 일괄 취소 후 재오픈해 두 자리 건너띄기로 티켓을 판매한다. 기 예매자를 대상으로 하는 선오픈은 오는 18일 오전 11시에 진행되고, 일반오픈은 같은날 오후 4시에 진행된다.

