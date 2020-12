[아시아경제 서소정 기자] 넥슨이 한국 게임 업체 최초로 기업가치 30조원을 넘었다.

넥슨은 16일 일본 도쿄증권거래소 1부에서 전날보다 3.88% 오른 3210엔에 마감했다.

넥슨의 시가총액은 2조8439억엔(30조583원)으로, 도쿄증권거래소 1부 상장 기업 중 50위를 기록했다.

게임사 중에서는 닌텐도(88조원) 다음이다.

국내 증시에 상장된 게임사 중에서는 엔씨소프트 시가총액이 19조561억원으로 가장 크다.

넥슨의 시가총액은 올해 5월 17일 20조원을 돌파한 데 이어 7개월 만에 30조원을 돌파했다.

회사 측은 실적 성장세와 모바일 매출의 비약적 성장 등으로 기업가치가 증가했다고 설명했다.

