[아시아경제 서소정 기자] 네이버는 일본 소재 계열사인 투자사 ' NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 285,500 전일대비 2,500 등락률 +0.88% 거래량 380,678 전일가 283,000 2020.12.16 15:30 장마감 관련기사 코스피, 사흘 만에 상승 전환하며 2770선 마감… 코스닥 6일 연속 상승세개인 매수에 소폭 반등 코스피, 2750선 회복 마감코스피, 장중 2780선 돌파…개인 순매수세↑ close J.Hub'의 주식 743만주를 약 7791억원에 추가 취득한다고 16일 공시했다.

주식 취득 뒤 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 17일이다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr