남원시 ‘전통시장 주차환경개선사업’ 공모 선정

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시는 중소벤처기업부에서 주관하는 ‘2021년도 전통시장 주차환경개선사업’에 선정되어 총사업비 8500만 원을 확보했다고 16일 밝혔다.

용남시장 공영주차장은 고객이 이용시 주차권을 직접 뽑느라 대기시간이 길어져 2차선 도로를 막는 등 교통사고 위험성이 높고, 현금으로만 결제가 가능해 고객 불편사항이 지속됐던 곳이다.

이번 공모 선정으로 주차장 입구에 무인정산시스템을 구축, 고객들의 주차장 진·출입 편의성 향상, 신용카드·현금·페이 등으로 쉽고 빠르게 결제할 수 있게 됐다.

또 주차관리 서버가 주차장에 출입하는 모든 차량 정보를 관리해 주차장 이용 통계가 명확하게 나와 매출관리도 투명하게 보장되며, 인건비 부담도 줄어들어 주차장 운영 효율성이 높아질 예정이다.

이환주 시장은 “용남시장 공영주차장 무인정산시스템 구축을 계기로 고객 편의성을 향상해 용남시장 활성화에 큰 도움을 주기 바란다”며 “코로나19 장기화로 어려운 전통시장이 활성화 될 수 있도록 지속적인 노력을 해나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr