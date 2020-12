미투젠 "현금배당 결정…2020년 배당성향 40%"

[아시아경제 유현석 기자] 글로벌 모바일 캐주얼 게임사 미투젠 미투젠 950190 | 코스닥 증권정보 현재가 28,000 전일대비 1,150 등락률 +4.28% 거래량 162,190 전일가 26,850 2020.12.16 15:09 장중(20분지연) 관련기사 미투젠, 모바일 캐주얼 퍼즐 게임 ‘워드 탭탭’ 글로벌 론칭미투젠, 모바일 캐주얼 퍼즐 게임 ‘워드 탭탭(Word Tap Tap)’ 글로벌 론칭미투젠, 3분기 누적 매출 856억… “역대 최대 매출 경신” close 은 2020년 회계연도 기준 연결 당기순이익의 40%의 현금배당을 계획하고 있다고 16일 밝혔다.

미투젠은 주주에게 적극적으로 이익을 환원한다는 회사 정책에 따라 배당을 시행한다. 배당 기준일은 오는 31일로, 실제 배당금은 결산 이사회 및 주주총회의 승인을 통해 최종 확정될 예정이다.

미투젠은 소셜카지노와 캐주얼 게임 사업을 통해 지난 5년간 연평균 매출액 증가율 39%를 기록하며 견고한 성장세를 지속했다. 다변화된 게임 포트폴리오와 마케팅 역량, 운영 노하우 등을 바탕으로 올해 3분기 누적 매출액 856억원, 영업이익 372억원, 당기순이익 304억원을 시현, 역대 최대 실적을 경신했다.

최근 미투젠은 새로운 형태의 모바일 캐주얼 퍼즐게임 ‘워드 탭탭(Word Tap Tap)’을 출시했다. 2021년에는 진화된 버전의 소셜카지노 및 전략 시뮬레이션 류의 캐주얼 게임 등 신작을 순차적으로 계획하고 있다. 글로벌 게임사를 대상으로 하는 인수·합병(M&A)에도 적극적으로 나서 성장을 가속화할 방침이다.

배리 라우(Barry Lau) 미투젠 공동대표는 "지난 8월 상장 당시 약속한 주주 친화 정책을 실현하기 위해 올해 당기순이익의 40% 현금 배당을 결정했다"며 "앞으로도 투명하고 책임감 있는 경영으로 주식 시장과의 적극적인 소통을 실현하고 약속을 계속 지켜 나가며 신뢰를 쌓도록 노력하겠다"고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr