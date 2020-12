상주시, '채소 특작분야' 경북 23개 시·군 평가 '최우수상'

2018년 최우수상, 지난해 우수상으로 3년 연속 영예

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 상주시는 경북도에서 실시한 '2020년도 채소특작분야 시책 평가'에서 최우수상을 수상했다고 16일 밝혔다.

상주시는 국·도비 예산확보 및 집행실적, 스마트팜 ICT융복합지원사업 등 미래지향적 첨단농업 실천, 정부정책 참여 및 노력도, 신규시책 발굴, 업무 협조도 등에서 좋은 평가를 받았다.

2018년도 평가에서 최우수상을 수상한 상주시는 2019년도 평가에서 우수상을 수상한 데 이어 다시 최우수상을 받으면서 3년 연속 수상하는 영예를 누렸다. 시상식은 코로나19 상황 탓에 열리지 않았다.

경북도는 시·군 특성에 맞는 신소득 작목 발굴 등 경북농업의 경쟁력 제고를 위해 채소특작분야 시책을 평가한 후 우수시·군에 대해 도지사 기관표창과 함께 포상금을 지급하고 있다.

강영석 상주시장은 "채소특작분야 업무 추진 최우수 지자체의 위상을 계속 유지할 수 있도록 농가 소득 증대를 위한 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 수상 소식을 반겼다.

