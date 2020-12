삼성전자·LG전자 'CES 혁신상' 싹 쓸었다

세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2021'…내년 1월 사상 첫 온라인 진행



[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자와 LG전자가 내년 1월 미국에서 열리는 세계 최대 가전ㆍIT 전시회인 'CES 2021'을 앞두고 'CES 혁신상'을 휩쓸었다.

미국소비자기술협회(CTA)가 15일(현지시간) 발표한 CES 혁신상 수상 제품 발표에서 삼성전자는 44개, LG전자는 24개의 상을 각각 받았다. CTA는 매년 CES에 앞서 출품 제품 중 혁신적 제품을 선별해 CES 혁신상을 수여하고 있다.

◆삼성전자, 44개 석권…TV분야서 10년 연속 수상 영예·모바일도 기술 리더십 인정·웨어러블 제품 5개 약진

삼성전자는 TV와 모바일부문에서 4개의 최고 혁신상을 거머쥐며 기술 리더십을 입증했다. 또 TV(14개), 오디오(3개), 모니터(1개), 생활가전(9개), 모바일(9개), 반도체(4개) 등 총 40개의 혁신상도 받았다.

삼성전자는 TV와 모바일부문의 최고혁신상 4개를 포함해 TV(16개), 오디오(3개), 모니터(1개), 생활가전(9개), 모바일(11개), 반도체(4개) 등 총 44개 혁신상을 받았다. 특히 TV부문에서는 10년 연속 최고혁신상을 받는 기록을 세웠다. 삼성전자는 TV부문에서 최고혁신상을 받은 '차세대 디스플레이'와 '스마트 TV접근성'을 CES 2021에서 공개할 예정이다. '더 프리미어(The Premiere)' '더 테라스 사운드바(The Terrace Soundbar)' 등 최근 출시한 라이프스타일 제품과 가상 채널 서비스인 'TV플러스 서비스' 등도 혁신상의 영예를 얻었다.

생활가전 부문에서는 2021년형 '패밀리허브'와 '비스포크 냉장고' '슬라이드인(Slide-in) 레인지' 등 라이프스타일 맞춤형 주방가전 제품들이 혁신상에 선정됐다. 모바일부문에선 최고혁신상을 받은 '갤럭시 노트20 5Gㆍ울트라 5G' '갤럭시 버즈+ BTS 에디션' 이외에도 '갤럭시 Z 플립 5G' '갤럭시 A51 5G' '갤럭시 버즈 라이브' '갤럭시 워치3' '삼성 덱스' 등 다양한 제품군에서 혁신상을 받았다. 반도체부문에서도 'Smart SSD 4TB' 'uMCP, LM283N+' 등이 혁신상을 받았다.

◆LG전자, 최고혁신상 2개 포함 CES 혁신상 24개…역대 최다·게이밍 부문 최고혁신상까지 '올레드 TV' 5개 수상

LG전자도 최고혁신상 2개를 포함해 참가 이래 역대 최다인 24개의 CES 혁신상을 받았다.

LG전자는 48형 올레드 TV와 음성만으로 냉장고 문이 열리는 인스타뷰(Instaview, 한국명: 노크온 매직스페이스) 냉장고가 각각 게이밍부문과 생활가전부문에서 최고혁신상을 받았다. 특히 LG 올레드 TV는 ▲게이밍 ▲영상디스플레이 ▲지속가능성ㆍ에코디자인 및 스마트에너지 등 3개 부문에서 최고 혁신상 1개를 포함해 모두 5개 혁신상을 받았다. 이로써 LG 올레드 TV는 2013년부터 9년 연속으로 CES 혁신상을 받게 됐다. 의류관리기 LG 스타일러도 3년 연속 CES 혁신상을 받았다. 뿐만 아니라 LG 퓨리케어 공기청정기의 기술과 노하우를 집약한 전자식 마스크가 CES 혁신상을 받았다.

이 밖에도 ▲구형(球形) 얼음을 만드는 크래프트 아이스 냉장고 ▲원바디 세탁건조기 워시타워 ▲인공지능 DD(Direct Drive)세탁기와 듀얼 인버터 히트펌프 건조기 세트 ▲LG 코드제로 A9S 무선청소기 ▲LG 울트라기어 게이밍 모니터와 울트라와이드 모니터 ▲LG 그램 17 ▲LG 시네빔 레이저 4K ▲5G 스마트폰 LG 벨벳과 LG 윙 등 전략 제품들도 혁신상 수상 제품에 이름을 올렸다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr