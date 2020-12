아이텍, 송정약품 지분인수…"‘백신유통 및 콜드체인’ 사업 착수"

[아시아경제 유현석 기자] 아이텍 아이텍 119830 | 코스닥 증권정보 현재가 8,260 전일대비 570 등락률 +7.41% 거래량 845,576 전일가 7,690 2020.12.16 10:16 장중(20분지연) 관련기사 아이텍, 200억 규모 CB 발행 결정아이텍, 시스템반도체 테마 상승세에 7.15% ↑아이텍, 115억 규모 사모 전환사채 발행 결정 close 은 송정약품의 회계법인 실사 및 기업가치평가가 완료돼 25%의 지분을 확보했다고 16일 밝혔다. 계약 일정에 따라 내년 1월 초 추가 유상증자를 통해 아이텍이 경영권 지분 53%를 확보하며 최대주주가 될 예정이다.

지난 8일 영국이 세계 최초로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종을 시작한데 이어 미국도 2021년 1분기까지 1억명을 목표로 하는 백신접종에 돌입했다. 우리 정부도 최근 아스트라제네카, 화이자, 얀센, 모더나 백신 3400만명 분과 코백스 1000만명 분을 포함해 국내 인구 88%가 접종할 수 있는 분량인 총 4400만명 분을 확보했다. 빠르면 내년 2월부터 접종이 시작될 전망이다.

아이텍 관계자는 “국내에서도 본격적으로 백신 접종 준비에 나서고 있고 이에 따라 백신 유통의 필수 과정인 콜드체인 관련 기업들이 주목 받는 상황”이라며 “기존 콜드체인 물류 인프라의 재정비와 확대의 중요성이 대두되고 있다”고 말했다.

이 관계자는 “업계에서는 코로나19 백신 접종이 시작되면 백신 전문유통기업의 수요가 늘고 관련 산업이 급성장할 것으로 보고 있다”며 “오랜시간 관련사업을 진행해오던 국내기업은 한정돼 있어 이 분야 경쟁력을 확보한 송정약품에 거는 기대감이 크다”고 말했다.

이어 “송정약품이 내년부터 급격히 확대될 백신 및 치료제시장에 선제대응하기 위해 협력업체들과 전국 망의 콜드체인 공동물류센터 구축을 준비하고 있다”며 “바이오 의약품 수송 패키지와 콜드체인 운송시스템” 등 관련 인프라 전반을 강화하고 있다”고 말했다.

2008년 설립된 송정약품은 백신 및 전문의약품 유통사로 지난 5년간 연평균 매출 260억원을 기록했다. 녹십자, 셀트리온제약 출신의 경영진들을 주축으로 전국 보건소 및 600여 개의 병, 의원과 군부대 등에 정부조달을 통한 각종 백신과 항바이러스제제 등의 전문의약품을 공급하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr