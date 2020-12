경북도, '농축산유통분야' 내년 국비 6990억 확보 … 올해보다 40%↑

코로나19로 침체된 농업과 농촌 경제에 활력 기대

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도는 내년도 정부 예산안이 확정된 가운데 농축산유통분야 국비사업 예산을 올해 4984억원보다 2006억원 증액(40.2%)된 6990억원을 확보했다고 16일 밝혔다.

정부예산에 반영된 주요사업은 ▲임대형 스마트팜(50억원) ▲노지 스마트농업 시범사업(74억원) ▲스마트원예단지 기반조성(16억원) ▲스마트축산 ICT시범단지 조성사업 (5억원) ▲축산분야 ICT 융복합 확산(39억원) ▲곤충산업화 및 유통사업(4억원) ▲종자산업 기반구축 사업(13억원) 등이다.

농산물의 경쟁력 강화와 판로망 확대를 위해 농촌융복합산업 지구조성(10억원), 로컬푸드 직매장 지원사업(22억원), 농산물 산지유통센터 설치(62억원), 과수거점 산지유통센터 건립(20억원), 농산물 공동선별비 지원(18억원), 과실전문생산단지 기반조성(100억원), 과수 고품질 시설현대화 사업(70억원), 밭작물 공동경영체 육성지원 (47억원) 등도 포함됐다.

식량안보와 기후변화에 대응하기 위해 사업으로는 농기계임대사업(76억원), 고품질 쌀 유통활성화 사업(19억원), 양곡관리 지원(29억원), 한발대비 용수개발(36억원), 배수개선 사업(201억원) 등이다.

농업의 공익적 역할을 강화하기 위한 사업은 ▲공익증진 직접지불제(3659억원) ▲초등돌봄교실 과일간식 지원(6억원) ▲농식품바우처 시범사업 (7억원) ▲임산부 친환경농산물 꾸러미 지원(2억원) ▲학교우유 급식지원(40억원) 등이다.

이 밖에도 문화와 교육, 복지가 충족되는 농촌공간 조성을 위해 농촌중심지 활성화(552억원), 기초생활거점 육성(422억원), 신활력플러스 사업(196억원), 청년 농촌보금자리 조성사업(14억원), 농촌보육여건 개선사업(3억원) 등이 반영됐다.

김종수 경북도 농축산유통국장은 "2021년도에도 정부정책에 따라 신규사업을 적극 발굴하고 지속적인 국비확보 활동에 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

