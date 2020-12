"미래 비전을 한눈에" 현대차그룹, '현대모터그룹 테크' 글로벌 사이트 론칭

미래 모빌리티 등 신기술 소개

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차그룹이 기술 경쟁력과 미래 기술 비전을 한눈에 볼 수 있는 디지털 기술 커뮤니케이션 채널 ‘현대모터그룹 테크’ 사이트를 확대 개편한다.

16일 공개된 현대모터그룹 테크 사이트는 현대차그룹 내 현대차, 기아차, 제네시스 등 완성차 브랜드 뿐 아니라 다양한 그룹사의 기술에 대한 소개를 담고 있다. 이번 사이트 확대 개편을 통해 현대차그룹은 소비자에게 쉽고 재미있게 미래 모빌리티 기술에 대해 전하고 기술 비전에 대한 공감대를 넓히겠다는 목표다.

우선 현대모터그룹 테크 사이트는 주요 기술을 6개 분야, 25개 부문으로 정리해 쉽게 해당 분야를 접할 수 있도록 했다. 현대차그룹은 현재 운영 중인 현대모터그룹 사이트의 검색 유입 운영데이터를 기반으로 미래 모빌리티 시대에 주목도가 높은 기술들을 정리했다. 주요 6개 분야는 ▲모빌리티 디바이스 ▲모빌리티 서비스 ▲기초성능 ▲전동화 ▲수소 ▲융합기술 등이다.

먼저 모빌리티 디바이스 부문에서는 도심 항공 모빌리티(UAM), 목적 기반 모빌리티(PBV), 자율주행 등 현대차그룹의 미래 모빌리티 주요 기술들을 소개했다. 모빌리티 서비스는 인포테인먼트, 커넥티드 카 서비스 등 미래 초연결형 라이프스타일을 담았다.

기초성능은 자동차의 기본이 되는 파워트레인, 주행소음 저감, 승차감, 조정안정성 등 성능에 대한 기술과 히스토리를 전하며, 전동화 부문에서는 현대차그룹의 친환경차 기술력과 비전을 소개했다. 융합기술은 스마트 팩토리, 스마트시티, 로보틱스 등 모빌리티를 중심으로 다양한 분야에서 진행 중인 기술 혁신 활동에 대해 설명한다.

특히 현대모터그룹 테크 사이트는 더 많은 전 세계 고객들이 접할 수 있도록 기존 한국어와 영어 외에 중국어, 스페인어, 인도네시아어 등 5개 언어로 콘텐츠를 구성했다.

현대차그룹 관계자는 “현대모터그룹 테크는 현대차그룹의 기술 개발 노력뿐만 아니라 다양한 미래 기술에 대해 알고 싶은 고객들을 위해 준비됐다”며 “더 많은 글로벌 고객들에게 현대차그룹의 기술에 대한 열정과 미래 기술 비전을 공유할 수 있도록 디지털 기반의 다양한 소통을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

