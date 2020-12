우리銀, 롯데멤버스와 디지털 금융혁신 MOU 체결

빅데이터 기반 금융상품 개발, 디지털 플랫폼 구축 등 금융?유통융합 시너지 극대화

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 롯데그룹의 계열사인 롯데멤버스와 ‘디지털 혁신을 위한 전략적업무제휴 협약’을 체결했다고 16일 밝혔다.

이 날 협약식에는 권광석 우리은행장과 전형식 롯데멤버스 대표이사 등 양사의 주요 관계자들이 참석한 가운데 금융과 유통 데이터를 결합한 융복합 금융상품 개발부터 디지털 플랫폼 구축 등 디지털 금융혁신을 위한 협력을 가속화 하기로 했다.

이번에 협약을 맺은 롯데멤버스는 약 4000만명의 엘포인트 가입회원을 보유하고 있으며 엘페이 간편결제 서비스를 제공하는 빅데이터 컨설팅·마케팅 기업이다.

양사는 금융과 유통 데이터를 토대로 최신 트렌드를 반영한 빅데이터 기반 금융상품 개발 및 고객의 니즈에 최적화된 맞춤형 추천서비스를 제공하는 등 디지털 플랫폼 구축을 통해 다양한 분야의 신사업 제휴를 적극적으로 추진할 계획이다.

우리은행과 롯데멤버스의 해외 네트워크 및 영업 채널을 활용하여 현지 고객을 위한 특화상품 개발 등 공동마케팅을 전개하여 양사의 융합 시너지를 극대화하기로 했다.

권 행장은“이번 협약으로 양사의 데이터 인프라를 융합한 새로운 금융 플랫폼을 통해 고객의 라이프 스타일에 맞는 최적화된 금융 혜택을 제공할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 금융과 유통의 결합을 통한 생활 밀착형 금융서비스를 제공 고객 만족도와 편의성을 높여 나갈 것”이라고밝혔다.

