美 하원의원 "문재인의 한국, 심각하게 걱정돼...'워치리스트' 오를 수 있어"

[아시아경제 나한아 기자] 공화당 소속 크리스 스미스 미국 연방 하원의원이 성명을 내고 "문재인 대통령의 한국이 보이는 궤적(trajectory)들에 대해 심각하게 걱정된다"라고 우려하며, 한국을 국무부 '워치 리스트(watchlist·감시 대상)'에 올리겠다고 경고했다.

스미스 의원은 11일(현지 시각) 공개한 성명을 통해 "한국 정부가 코로나에 대응하겠다는 명목으로 종교와 표현의 자유, 대통령을 향한 비판을 억제하고 있다"라고 밝혔다.

또 더불어민주당이 입법 강행을 예고했던 '대북 전단 금지법(남북관계발전법 개정안)'을 향해 "어리석다"라며 "(정부가) 북한에 지나치게 고개를 숙이고 있다"라고 비판했다.

그러면서 "문재인 대통령의 국회 동지들은 왜 근본적인 시민적·정치적 권리를 무시하는 것이냐"라며 "어리석은 입법은 공산주의 북한을 묵인하는 것"이라며 법안 철회를 요구했다.

이어 "(법안이) 최종 통과되면 한국의 민주적 가치에 대한 헌신도를 재평가할 것이다"라며 "한국을 워치 리스트(감시 대상)에 올릴 가능성이 아주 높다는 말이며, 이는 아주 슬픈 일이 될 것"이라고 밝혔다.

아울러 스미스 의원은 문재인 정부의 외교 정책에 대해 "중국에 기울고 있다"라고 지적했다.

한편 스미스 의원은 하원 외교위원회 인권소위원장을 지내며 그동안 인권 문제에 깊은 관심을 보여왔다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr