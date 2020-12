'개점휴업' 인천항 크루즈터미널…시민 편의시설 등 활용방안 찾는다

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천항만공사가 인천항 크루즈터미널과 등대 등 주변 부지를 활용한 해양관광 활성화 방안을 마련한다.

13일 공사에 따르면 지난해 4월 인천항 크루즈터미널이 개장했으나 한중 간 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 갈등과 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 등으로 올해 크루즈선이 한 척도 입항하지 못하고 있다.

코로나19가 종식되더라도 크루즈선이 매일 입항하는 것이 아니기 때문에 평상시에도 크루즈터미널의 활력이 필요한 상황이다.

이에 공사는 대외 악재로 인해 크루즈터미널이 '잠시멈춤' 상태가 되더라도 시민이 이용할 수 있는 편의시설을 설치하는 등 다양한 방안을 모색할 방침이다.

우선 크루즈터미널과 등대시설의 활용 가능한 공간을 발굴하고, 해당 공간의 특성에 맞는 콘셉트를 정해 집객 시설을 검토할 예정이다.

또 인근 골든하버 공원과 연계해 지역축제 개최 등 다양한 관광자원을 개발하고 인천시·인천관광공사와 협력해 지역명소로 만든다는 구상이다.

이정행 인천항만공사 운영부문 부사장은 "코로나19로 인해 크루즈여객이 중단된 상황이지만 시민이 항상 즐길 수 있는 해양관광시설로서 크루즈터미널의 기능을 확대할 계획"이라고 밝혔다.

한편 인천경제자유구역 송도국제도시 9공구에 들어선 인천항 크루즈터미널은 크루즈 선박 입항 증가세에 따라 인천항만공사에서 280억원을 투자해 건립한 크루즈선 전용시설이다. 세계 최대 규모 크루즈선(22만 5000t급)도 접안할 수 있다.

