LG전자, 초 프리미엄 빌트인 '시그니처 키친 스위트' 매출 '쑥쑥'

[아시아경제 이기민 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 95,800 전일대비 400 등락률 +0.42% 거래량 1,013,826 전일가 95,400 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]'2770' 거침없는 코스피 질주…'7만전자' 사들이는 개인[주간HOT종목]LG전자, 외국인 순매수세…주가 상승↑삼성·LG전자, CES 2021 참가 확정…'언택트 뉴노멀' 그린다 close 초 프리미엄 빌트인 '시그니처 키친 스위트(SIGNATURE KITCHEN SUITE)'가 주방 공간에 대한 고객들의 관심에 힘입어 높은 성장세를 이어가고 있다.

LG전자는 13일 올해 들어 지난달까지 시그니처 키친 스위트의 국내 누적 매출액이 지난해 같은 기간 대비 약 2배 증가했다고 밝혔다.

제품별로 나눠보면 컬럼형 냉장고·냉동고, 얼음정수기냉장고, 식기세척기는 작년 대비 각각 3배 가량, 전기오븐은 약 2배 늘었다. LG전자는 시그니처 키친 스위트의 정제된 디자인과 차별화된 기능이 고객들의 마음을 사로잡는 데 주효했다고 전했다.

LG전자는 지난 2016년 7월 초프리미엄 빌트인 시그니처 키친 스위트를 처음 선보였다. 얼음정수기냉장고, 전기오븐, 전기레인지, 식기세척기, 후드 등 5종으로 시작했다.

이어 LG전자는 주방 공간에 대한 고객들의 관심이 높아지고 취향이 다양해지는 트렌드를 반영하기 위해 제품 라인업을 늘리고 있다. 첫 해부터 올해까지 컬럼형 냉장고·냉동고, 와인셀러, 스팀오븐, 광파오븐, 아일랜드 냉장고·와인셀러 등을 추가로 선보이며 제품 라인업을 첫 해 대비 2배 가까이 늘렸다.

LG전자는 시그니처 키친 스위트를 적극 육성하기 위해 리모델링과 연결된 기업과 소비자 간 거래(B2C) 시장을 적극적으로 공략하고 있으며, 고급 아파트나 타운하우스 등에 제품을 공급하는기업 간 거래(B2B)에도 역점을 두고 있다.

시그니처 키친 스위트는 ▲다양한 용량의 제품을 목적에 맞게 선택해 구성할 수 있는 컬럼형 냉장고·냉동고 ▲3단계 필터가 적용된 얼음정수기냉장고 ▲물을 100℃로 끓여 만든 트루스팀(TrueSteam)으로 유해 세균을 살균하는 식기세척기 등의 제품들로 구성돼 있다.

노영호 LG전자 빌트인·쿠킹영업담당 상무는 "시그니처 키친 스위트는 정제된 디자인과 차별화된 기능을 갖춰 고객들에게 전혀 다른 새로운 주방을 제시한다"며 "보다 많은 고객들이 초프리미엄의 진정한 가치를 경험할 수 있도록 다양한 제품 라인업을 구성할 것"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr