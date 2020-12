산업부, 지방투자 72개사에 3475억원 지원

"민간투자 1조7000억원, 지역일자리 4074개 창출 유도"

[아시아경제 문채석 기자] 산업통상자원부는 지방투자기업 72개사에 보조금 3475억원(국비 2553억원, 지방비 922억원)을 지원하기로 했다고 13일 밝혔다.

기업들의 투자기간(최장 3년) 중 지방투자 1조7529억원, 일자리 4074개가 새로 만들어질 것으로 추산된다.

투자기간 안에 신규 채용하고 투자 완료 후 최소 5년간의 사업이행기간에 일자리가 유지되는 구조다.

지난해와 비교할 때 투자액은 20.2%(2941억원), 신규 일자리는 21.5%(720명) 늘어난 수치다.

산업부는 투자 및 일자리 규모 확대와 함께 ▲상생형 지역일자리 투자 본격화로 새로운 일자리 모델 구현 ▲산업위기대응특별지역 내 지속 투자를 통한 경기 회복 ▲소재·부품·장비 분야 생산시설 확충에 따른 공급 안정화 등에 기여할 것으로 본다.

우선 지난 6월15일 국내 제1호 상생형 지역일자리로 선정된 광주글로벌모터스(GGM)는 광주시 빛그린산업단지에 11만7000㎡ 규모의 공장을 짓고 있다. 투자비 4197억원이 투입됐다.

내년 하반기에 연 7만대 규모의 경형 SUV 양산체제에 들어가고 908명을 채용한다. 적정 임금·근로시간과 동반성장을 바탕으로 하는 새로운 일자리 모델을 선보일 것으로 기대된다.

전라북도 군산시, 경상남도 창원시 진해구 등 산업위기대응특별지역(위기지역) 내 투자와 보조금 지원이 지속적으로 이뤄지고 있다.

위기지역은 입지보조금 30%→50%, 설비보조금 14%→34% 확대 등 지방투자촉진보조금 혜택을 받는다.

2018년 5월께 9개 지자체를 위기지역으로 지정한 뒤 그 해 하반기 보조금 신청은 4건에 머물렀다. 지난해부터 투자가 본격화됐다. 지난해 12건, 올해 11건으로 보조금 신청이 이어졌다.

올해 투자 규모는 총 2244억원(보조금 772억), 신규 일자리는 752명을 기록했다.

반도체 소재, 스마트폰 부품 등 핵심전략기술 품목의 양산 체제를 구축하기 위해 2개 기업이 전북 익산시, 충청남도 천안시 등에 731억원(보조금 201억) 규모의 생산설비 증설에 나선다.

산업부 관계자는 "일본의 수출규제에 맞서 소·부·장 산업 경쟁력을 높이기 위한 산업부의 투자보조금 우대 방침과 기업의 관련시장 공략 의지가 합쳐진 투자 사례라는 점에서 의미가 있다"고 설명했다.

앞서 산업부는 지난해 11월 고시를 개정해 입지보조금을 30%→50%로, 설비보조금을 14%→34%로 각각 확대한 바 있다.

지방투자촉진보조금은 지방 신·증설, 수도권 기업의 지방이전 등 지방에 투자하는 기업을 지원하기 위해 마련됐다.

산업부는 신·증설 보조금 지원대상 업종을 확대했다. 제조업·정보통신산업·지식서비스산업 중 지역집중유치업종, 주력산업, 광역협력권산업 등에 국한됐는데, 이를 '산업 전반'으로 늘렸다.

신규고용 요건은 완화했다. '대기업 100명, 중견기업 50명 이상'에서 '대기업 70명, 중견 30명 이상'으로 바꿨다.

상생형 지역일자리 투자보조금 지원한도를 지난달 2일 국비 최대 100억원에서 150억원으로 늘리기도 했다.

김현철 산업부 지역경제정책관은 "앞으로도 보조금의 국가균형발전 효과를 높이고, 지역산업 진흥 전략 등 지역 경제 발전을 위한 효율적인 정책수단이 될 수 있도록 관련 제도를 지속적으로 정비해 나가겠다"고 말했다.

