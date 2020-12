거래소, 내년 단일가매매 적용될 저유동성 27개 종목 예비 선정

[아시아경제 임춘한 기자] 한국거래소는 11일 내년 한 해 단일가매매 거래 방식이 적용될 저유동성 종목을 예비로 선정했다고 밝혔다.

거래 빈도가 낮은 종목의 원활한 가격 발견을 위한 것으로 상장 종목의 유동성 수준을 1년 간 평가해 체결 듀레이션(각 매매체결 사이의 평균 시간 간격)이 10분을 넘어서는 종목을 저유동성 종목으로 분류, 단일가매매 거래 방식을 적용한다.

유가증권시장에서는 유한양행우·두산2우B·부국증권우·원림 등 25개 종목이 단일가매매 대상으로 예비 선정됐다. 코스닥시장에서는 모아텍, 루트로닉3우C 등 2개 종목이다. 흥국화재2우B, 이화산업, BYC우 등 11개 종목도 저유동성 종목으로 분류됐으나 유동성공급자(LP)가 지정되면서 단일가매매 대상에서는 제외됐다.

거래소는 이달 말 LP 지정 여부 및 유동성 수준을 재차 평가해 단일가매매 대상을 최종적으로 확정할 계획이다. 최종 선정되는 종목은 내년 1월 4일부터 12월 30일까지 30분 주기의 단일가매매 방식으로 거래된다. 이후에는 월 단위로 평가해 단일가매매 적용 여부가 결정된다.

