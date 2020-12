[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부(본부장 박범수)는 10일 울진군 후포면 지적장애인 거주시설인 인덕사랑마을(원장 이근혁)을 방문해 노사 합동으로 사회공헌활동을 펼쳤다.

이날 행사는 사회적 거리두기에 따라 최소한의 노사 간부진 및 봉사자가 참가한 가운데 진행됐다. 이들은 인덕사랑마을를 찾아 210만원 상당 물품을 전달하고, 한울본부 협조사항을 청취하는 시간을 가졌다.

박범수 한울원전 본부장은 "한울본부는 지역과 상생하고 동반하는 파트너로서, 늘 이웃과 함께하며 사회적 책임을 다하기 위해 최선을 다하겠다"고 약속했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr