한국공항공사, 세계 최초 UAM 이착륙장 허브 설계안 전시

한화시스템 개발 중인 기체 모형도 전시

[아시아경제 유제훈 기자] 한국공항공사가 도심형 에어택시인 '도심항공교통(UAM)'의 세계 최초 이·착륙장 허브 설계안을 내놨다. 한국공항공사는 내년 1월까지 서울 강서구 김포국제공항 국내선터미널 3층에 UAM 이·착륙장 허브 설계안과 기체 모형을 전시한다고 10일 밝혔다.

UAM은 전기로 움직이는 수직이착륙 소형항공기체(eVTOL)을 이용한 도심항공교통으로, 미래 도심 교통의 대안으로 주목받고 있는 교통체계다. 특히 글로벌 UAM 시장은 오는 2040년께 731조원까지 확대 될 것으로 전망돼 국내외 100여개 기업이 시장 선점을 위한 기체 및 이착륙장 개발 경쟁을 벌이고 있다.

한국공항공사 역시 정부가 오는 2025년 시범 상용화를 목표로 지난 6월 구축한 'UAM 팀 코리아'에 참여하고 있으며, 공항 운영그룹으로서 UAM 이착륙장 인프라와 충전시스템 분야 개발에 집중하고 있다.

이에 한국공항공사는 지난 7월 한화시스템과 업무협약(MOU)을 체결해 UAM 이착륙장 건설 및 운영은 공사가, 기체 개발과 항행교통 기술개발은 한화시스템이 나눠 맡기로 하는 등 기술개발에 나선 상태다.

손창완 한국공항공사 사장은 "국민이 도심항공교통 산업이 성큼 다가오고 있다는 점을 체감하고 이해도를 높이기 위해 이번 행사를 마련했다"면서 "김포공항에서 에어택시를 이용할 수 있는 미래가 곧 실현되도록 최선의 노력을 다 하겠다"고 밝혔다.

