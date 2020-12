[아시아경제 박종일 기자] ◆마포구 <4급 승진> ▲징수과장 박재숙 ▲교통행정과장 박한호 ▲신수동장 김은영 ▲성산2동장 이선희 ▲상암동장 양승열

박종일 기자 dream@asiae.co.kr