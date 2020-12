무안군, 무안읍 불무공원 희망의 불빛 밝혀

연말 맞아 대형 트리와 조명 설치…코로나19 극복 기원

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 크리스마스와 연말연시를 맞이해 무안읍 불무공원에 대형 크리스마스트리와 조명을 설치했다고 8일 밝혔다.

군은 올해 새롭게 탈바꿈한 어린이 놀이시설을 가로지르는 경관 조명과 팔각정 옆 높이 8m의 대형트리, 보름달 조명 조형물 등 다양한 포토존을 만들어 빛의 향연을 느낄 수 있는 아름다운 야간 경관을 연출했다.

또한, 지난 4일 코로나19 방역수칙을 준수한 가운데 군의회 의장, 부군수, 지역 주민 등 40여 명이 참석한 가운데 소규모 점등 행사를 했으며, 다문화가정 어린이를 포함한 지역 어린이 5명이 직접 점등에 참여하며 의미를 더했다.

군 관계자는 “코로나19로 우울함을 느끼는 군민들이 집 근처에서 크리스마스 분위기를 만끽하며 연말을 즐기기 바라는 마음에서 트리와 조명을 설치했다”며 “트리의 환한 불빛처럼 모두가 함께 코로나19를 극복해 나가길 희망한다”고 말했다.

한편, 무안군은 이번에 설치한 대형트리와 경관 조명을 내년 1월 말까지 점등할 계획이다.

호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr