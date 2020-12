[아시아경제 이관주 기자] 브레인콘텐츠 브레인콘텐츠 066980 | 코스닥 증권정보 현재가 514 전일대비 3 등락률 -0.58% 거래량 911,760 전일가 517 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스닥-3일스와니코코, 이너뷰티로 사업영역 확장…'피부 속까지 케어'브레인콘텐츠 "마스크 자회사, 미국 FDA 등록 완료" close 는 자회사 스와니코코 주식 308만8400주를 처분하기로 결정했다고 8일 공시했다. 처분금액은 257억784만1600원으로 자기자본 대비 16.24%에 해당한다.

회사 측은 처분목적에 대해 "현금 유동성 확보를 통한 재무구조 효율개선 및 건전성 재고"라고 밝혔다.

