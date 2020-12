KCC건설, 부산 동래 '안락 스위첸' 이달 중 분양

[아시아경제 이춘희 기자] KCC건설 KCC건설 021320 | 코스닥 증권정보 현재가 7,920 전일대비 170 등락률 -2.10% 거래량 44,126 전일가 8,090 2020.12.08 15:01 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스닥-26일KCC건설, 신한은행에 1218억원 규모 채무보증 결정'근대화의 아이콘' 31빌딩, 리모델링으로 재탄생 마쳐 close 은 이달 중 부산 동래구 안락 '안락 스위첸' 234가구의 분양에 나선다고 8일 밝혔다.

안락 스위첸은 안락동 지하 2층~지상 최고 37층, 2개 동, 총 234가구 규모의 주상복합단지로 아파트는 ▲84㎡(전용면적) 186가구 ▲101㎡ 34가구 등 총 220가구, 오피스텔은 84㎡ 14실로 구성된다. 지상 1층에는 근린생활시설도 들어설 예정이다.

부산 내에서 희소성을 갖춘 평지에 들어서는 아파트로 특히 최근 기존 아파트들이 신고가를 기록하며 인기를 높여가고 있는 안락동에 오랜만에 공급되는 신규 단지라는 점에서 시장의 주목을 받고 있다. 이러한 평지 지형의 편리함과 함께 동래 중심생활권과 센텀시티의 인프라를 모두 누릴 수 있는 우수한 입지 여건을 갖췄다는 평가다.

교통 면에서는 동해선 광역전철 안락역이 도보 250m 거리에 위치한 초역세권 단지로, 부산 지하철 4호선 충렬사역도 인접해 있다. 인근의 번영로 원동IC를 통해서는 경부고속도로와 남해고속도로 등을 이용해 부산 전역과 인접 지역으로의 이동이 편리하다.

교육 면에서도 이른바 '동래 8학군'이라고 불리는 동래구에 자리잡아 안진초, 안남초, 안락중, 남일중, 동래고 등의 도보 통학이 가능해 학부모들의 인기가 높을 것으로 예상된다. 또 대형마트와 백화점, 안락시장 등 다수의 편의시설이 인접해 있고 온천천의 자연환경 등도 함께 누릴 수 있다.

KCC건설은 이 단지에 남향 위주의 배치와 타입별 4베이 판상형 구조(일부타입 제외)를 도입하는 한편 KCC건설의 탑상형 특화 평면을 적용해 주거 쾌적성을 높였다. 가구 내에는 대형 드레스룸, 팬트리 등을 도입해 수납공간을 넓히고, 공간 활용성을 극대화했다. 오피스텔에도 타입별 4베이 판상형 구조 등을 적용해 아파트와 동일한 주거환경을 갖출 예정이다.

분양 관계자는 "동래·센텀 더블 생활권을 누리는 입지로 새롭게 주목받고 있는 안락동에 조성되는 KCC스위첸의 브랜드 단지라는 점에서 벌써부터 많은 기대감이 이어지고 있는 상황"이라며 "부산에서 잇따른 성공으로 선호도와 인기를 입증한 KCC건설만의 차별화된 혁신설계를 적용해 동래 센텀 프리미엄 라인을 대표하는 랜드마크가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

견본주택은 부산 해운대구 재송동에 마련될 계획으로 이달 중 개관 예정이다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr