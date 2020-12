고흥군, 코로나19 확산 방지 신년 ‘남열 해맞이’ 행사 취소

최근 코로나19 감염자 급증에 따라 군민과 관광객 안전을 위해 불가피한 선택

[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군은 내년 1월 1일 개최 예정인 ‘남열 새해 해맞이 행사’를 코로나19 예방을 위해 전면 취소한다고 8일 밝혔다.

최근 수도권 사회적 거리 두기가 2.5단계로 격상되고 전국적으로 코로나19 확진자가 급증하면서 고흥군도 사회적 거리 두기를 2단계로 유지하는 등 코로나19 예방을 위해 이처럼 결정했다.

남열 해맞이 행사는 매년 새해를 맞아 남열 해돋이 해수욕장에서 군민과 관광객이 새 출발·새 각오를 다짐하고, 소망과 행복을 기원하는 의미 깊은 행사로 새해 소망 써주기 등 다양한 프로그램을 진행할 예정이었다.

행사 취소에도 불구하고 해맞이 명소로 널리 알려진 남열 해돋이해수욕장과 우주 발사전망대를 찾는 방문객들이 있을 것으로 예상됨에 따라 해수욕장 및 발사전망대 입구에서 마스크 착용, 발열 체크와 함께 방역 활동을 강화해 코로나19 원천차단에 최선을 다할 방침이다.

군 관계자는 “군민과 관광객들의 안전한 생활과 건강을 위해 신축년 해맞이 행사를 취소하게 되었다”면서 “올해 연말연시는 코로나19로부터 나와 내 가족, 이웃의 안전을 위해 집에서 가족들과 함께 지내기를 당부드린다”고 말했다.

