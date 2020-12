[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대(총장 정홍섭) 산업디자인학과(학과장 김종기) 김병관, 손주완, 임채은 학생이 지난 11월 28일부터 12월 4일까지 열린 ‘부산청년 창업메이커톤’에서 최우수상을 수상했다.

이번 공모전은 부산청년정책연구원이 주최하고 부산시 후원으로 열렸다.

이들 학생은 젊은 고객층을 대상으로 새로운 양초제품 개발로 회사의 제품 이미지를 개선할 수 있는 특색 있고 참신한 브랜딩마케팅을 기획해 평가를 받았다.

