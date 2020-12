울진군, 내년 국비 5477억 확보 … 포항~울진~삼척 철도 2655억 포함

SOC분야, 3915억원 규모로 가장 큰 비중

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군은 8일 군청에서 국가투자예산 확보 전략보고회를 개최, 국비 확보 활동상황 사례 보고 및 향후 계획과 대응 방안에 대해 논의했다. 울진군이 내년도 확보한 국비예산은 5477억원으로, 이는 올해보다 120억원이 증가한 역대 최대급 규모다.

분야별로 보면 SOC분야가 3915억원 규모로 가장 큰 비중을 차지했다. 농림·수산분야 271억원, 문화·관광 분야 41억원, 안전·환경 분야 145억원, 일반국비사업 1105억원 등이다.

이번에 확보된 주요 국비 사업은 ▲포항~울진~삼척 동해중부선 철도건설 2655억 ▲동해선 전철화(포항~울진~동해) 사업 1120억 ▲영양~평해간 국도(88호선) 개량 88억 ▲매화~온정 국지도(69호선) 건설 38억 ▲해양치유센터 조성사업 20억 ▲수중글라이더 핵심장비 기술개발 20억 ▲어선안전조업 지원 18억 ▲외국인 어선원 및 죽변항 선원 복지회관 건립 16억 ▲스마트 관망관리 인프라 구축 16억 ▲경북원자력방재타운 건립 4억 ▲울진실내체육관 건립 3억 등이다.

또한, 국회 예산심사과정을 통해 SOC 사업 등 7개 사업 204억원이 증액되는 성과를 거뒀다. 특히 철도 및 도로 사업은 정부예산안 대비 165억원이 증액 반영됨에 따라 교통 오지에서 벗어나 지역 균형발전을 위한 교통인프라 구축에 더욱 박차를 가할 수 있게 됐다는 게 울진군의 설명이다.

전찬걸 군수는"이번 국가예산 확보와 지역 현안사업 해결을 위한 박형수 국회의원의 적극적인 협조와 여러 국회의원, 지역출신 공무원, 울진군 공직자들의 노고에 감사를 드린다"며 "지역 발전은 물론 코로나19로 침체된 지역경제가 활성화 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

