[아시아경제 금보령 기자] 한익스프레스 한익스프레스 014130 | 코스피 증권정보 현재가 9,580 전일대비 1,500 등락률 +18.56% 거래량 14,389,349 전일가 8,080 2020.12.08 12:58 장중(20분지연) 관련기사 한익스프레스, 조림사업 테마 상승세에 13.86% ↑한익스프레스, 주가 7620원 (2.28%)… 게시판 '북적'공정위 한화솔루션 檢고발…"총수 누나일가 부당지원" close 는 공정거래위원회 과징금 부과 보도에 대한 해명으로 "현재까지 공정위로부터 의결서를 받지 못한 상태"라며 "추후 공정위 의결서를 수령하는 시점 또는 1개월 이내 재공시하겠다"고 8일 공시했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr