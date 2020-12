[인사]미래에셋대우

◇본부장

<신임>

▲ Sage솔루션본부장 박원재

<전보>

▲ 디지털Biz본부장 권오만 ▲ 고객케어본부장 윤상화

◇팀, 점장

<신임>

▲ 디지털구로WM지점장 김남수 ▲ 방이역WM지점장 하상범

▲ 구리WM지점장 최현규 ▲ 수지WM지점장 최지선 ▲ 마산WM지점장 최상근

▲ 순천WM지점장 장선화 ▲ Sage솔루션2팀장 김화중 ▲ 내부회계관리팀장 노승진

▲ 콘텐츠마케팅팀장 김세중 ▲ m.GlobalBiz팀장 최윤혁

▲ 디지털고객케어센터팀장 강종태 ▲ 디지털자산관리센터팀장 김은곤

▲ 사이버침해대응팀장 서민석

<전보>

▲ 삼성WM지점장 조혁진 ▲ 가락WM지점장 표성진 ▲ 도곡WM지점장 조남주

▲ WM센터원지점장 장성주 ▲ 노원WM지점장 이영미 ▲ 건대역WM지점장 황순언

▲ 인천WM지점장 제해권 ▲ 구미WM지점장 편태식 ▲ 상무WM지점장 전성국

▲ 해외주식운영팀장 변재광 ▲ Sage솔루션1팀장 최재인 ▲ OCIO솔루션팀장 이승주 ▲ OCIO운용팀장 한요섭 ▲ 채널혁신팀장 장지현 ▲ 플랫폼시너지팀장 은희일

▲ m.StockBiz팀장 김홍록 ▲ 디지털투자솔루션팀장 이승목 ▲ 고객센터1팀장 강현태 ▲ 고객센터2팀장 김쌍조

