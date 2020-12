충남, ‘태안 유류피해 극복’ 기록물 유네스코 등재 추진

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 태안 유류피해 극복과정을 담은 기록물의 유네스코 세계기록유산 등재를 추진한다.

8일 도에 따르면 ‘서해의 기적’으로도 불리는 태안 유류피해 극복 기록물은 2007년 12월 7일 발생한 허베이스피리트호 유류 오염사고의 발생, 대응, 극복 등 과정을 담고 있으며 현재까지 수집된 공공·민간 기록물 목록은 20여만건에 달한다.

특히 이 기록에는 재난사고 극복을 위해 123만명의 자원봉사자가 참여한 내용이 포함돼 의미를 키운다. 세계적으로 유례없는 대규모 자원봉사자가 유류피해 현장에서 자발적으로 손을 보탰다는 점에서다.

이와 관련해 도는 태안 유류피해 극복과정 기록의 유네스코 세계기록유산 등재 신청 논리를 개발·보완하고 등재 추진에 박차를 가할 방침이다.

기록물의 유네스코 등재 준비 일환으로 도는 7일 충남대 산학협력단과 함께 ‘태안 유류피해 극복 과정 공유 국제 콘퍼런스’도 진행했다.

콘퍼런스는 ‘태안 유류피해 극복과정의 세계적 중요성’을 주제로 열렸으며 국내외 사례를 토대로 유네스코 등재 전략을 논의, 유류사고 극복과정이 갖는 의미를 되짚어보는 자리로 마련됐다.

무엇보다 이 자리에선 기록물의 유네스코 등재 신청 논리 개발과 보완에 관한 논의가 진행됐다.

먼저 로슬린 러셀(Roslyn Russell) 전 유네스코 국제자문위원회 의장은 ‘재난기록의 세계기록유산 등재’를 주제로 콘퍼런스 기조 강연을 맡았다.

또 김도균 한국환경정책평가연구원 부연구위원 ‘유류 유출사고의 사회재난’을 발표했고 김귀배 유네스코한국위원회 본부장, 타우픽(M.Taufik) 인도네시아 국가기록원장, 이평주 서산태안환경운동연합 전 사무국장, 정병관 국립공원연구원 책임연구원 등이 각각 주제발표를 통해 국내외 유류피해 사례를 공유하며 태안 유류사고 극복과정에 의미를 부여했다.

양승조 충남도지사는 “세계 환경 전문가의 비관적인 전망에도 우리는 123만명의 손길과 땀방로 불가능할 것 같던 대역사를 완성했다”며 “이는 위기를 위기로 여기지 않고 오히려 기회로 활용해 온 우리 국민의 놀라운 역량이 만들어낸 대서사시”라고 말했다.

그러면서 “도는 태안 유류사고 극복과정을 세계사적 기록으로 남겨 희망의 좌표로 보존하고자 한다”며 “콘퍼런스에서 논의된 내용을 바탕으로 도는 태안의 기적이 세계기록유산으로 등재될 수 있도록 준비에 만전을 기할 것”이라고 강조했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr