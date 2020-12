광주대구고속도로 대구방향 강천산주유소, '혼유방지 스파우트' 설치

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국도로공사 광주대구고속도로 대구방향 강천산주유소는 고객이 셀프 주유 시 혼유사고를 방지하고자 '혼유방지 스파우트'를 설치했다고 7일 밝혔다.

'혼유방지 스파우트'는 주유기 노즐에 이입방지 캡을 부착한 스파우트를 결합, 휘발유 차량 주유기에만 캡이 후퇴하면서 주유 가능하도록 작동된다.

주유소 관계자는 "셀프주유 고객이 혼유하는 실수를 원천 차단하기 위해 이같은 개선 작업을 마무리했다"면서 "앞으로도 고객 눈높이에 맞는 서비스 제고에 힘쓰겠다"고 전했다.

