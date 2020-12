제주항공, 12월31일·1월1일 '목적지 없는 비행' 시즌 2

일몰·일출 시간 맞춰 서해안·포항 상공 비행

[아시아경제 유제훈 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 18,200 전일대비 650 등락률 -3.45% 거래량 475,319 전일가 18,850 2020.12.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 애경그룹, 정기 임원인사…13명 규모 BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일 close 은 오는 31일, 내년 1월1일 각각 일몰·일출 시간에 맞춰 목적지 없는 '비행기 속 하늘여행 시즌2'를 진행한다고 7일 밝혔다.

오는 31일 진행될 일몰비행은 김포국제공항과 김해국제공항에서 각기 오후 3시50분, 오후 4시20분 출발해 2시간 가량을 운항한다. 김포·김해발 일몰비행편 모두 당일 일몰 예정시간인 오후 5시30분께 서해안 상공을 통과하게 된다.

내년 1월1일 진행될 일출비행은 김포공항과 김해공항에서 각기 오전 6시35분, 오전 6시55분에 출발한다. 이들 역시 약 2시간 가량을 운항하며, 당일 일출 예정시각인 오전 7시30분께 경북 포항 상공을 통과한다.

운항경로는 김포 출발편은 김포~포항~부산~사천~여수~광주~김포 경로, 김해 출발편은 부산~포항~서울~광주~여수~사천~부산 경로다. 운항경로를 연결하면 하트모양이 그려지는데, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 어려운 한 해를 보낸 승객들에게 위로 및 응원을 보내는 의미를 담았다고 회사 측은 설명했다.

이번 목적지 없는 관광비행에선 제주항공 JJ서비스팀 승무원들이 다양한 기내 이벤트를 진행하며, 경품도 증정된다. 특히 탑승객 전원에게는 2021년 제주항공 플래너와 온열 목 마스크가 증정된다.

예약은 이날 오후 2시부터 제주항공 홈페이지에서 진행된다. 총액운임 기준 창가석은 12만9000원, 복도석은 9만9000원이다. 제주항공 회원은 일출&일몰 상품 전용 쿠폰(1만원), 국내선 전용 쿠폰(1만원)이 제공돼 2만원 할인 된 가격으로 구매할 수 있다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr