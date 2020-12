고흥 청정해역 김 본격 생산…위판액 1000억 이상 돌파 예상

[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 송귀근 고흥군수가 7일 도화면 발포위판장에서 열린 ‘2021년산 생김 위판장 개장식’에 참석해 김 양식 어업인의 안전 조업과 풍작을 기원했다.

7일 고흥군에 따르면 올해 양식 어장 10223ha의 면적에 총 102230책에서 생김이 생산되고 있으며, 지난 11월 24일부터 생김 위판을 시작해 현재까지 2471t, 22억 원의 위판고를 올렸다.

위판가격은 1포대(120㎏ 기준) 당 최저 90000원에서 최고 121000원에 거래되고 있는데, 이는 지난해 대비 위판량 및 위판금액이 상향 거래되고 있어 올해도 풍작이 예상된다.

고흥군은 지난해 9만9천t을 생산, 932억 원의 위판고를 기록했고, 올해는 평년보다 수온이 낮고 바다 여건이 좋아 위판액 1000억 원 이상을 돌파할 것으로 기대하고 있다.

고흥산 김은 품질의 우수성을 인정받아 전국 김밥용 김 생산량의 약 80%를 차지하고 있고 지리적 표시제(제2015-21호)로 등록됐으며, 특히 맛과 향이 뛰어나 소비자의 미각을 사로잡고 있고 미국, 일본 및 동남아 등에 수출되고 있다.

군 관계자는 “고품질 생김 생산과 어업인 소득향상을 위해 김 양식 어업인에게 올해에는 김 냉동망 종자 지원 등 14억 5천만 원을 지원했고 내년에는 김 육상 종자 배양장 신규 지원, 친환경 양식 등에 약 30억 원을 지원해 고품질 김 생산 및 어가 소득증대에 기여할 계획이다”고 밝혔다.

