5일 온라인으로 진행

[아시아경제 기하영 기자]여신금융협회는 '제4기 서포크레딧 대학생 신용홍보단'의 해단식을 지난 5일 온라인으로 열었다고 7일 밝혔다.

지난 8월 말 발대식 이후 신용홍보단으로 선발된 50명의 전국 대학생들은 신용의 중요성 및 신용관리법, 금융사기 대응방법 등 금융생활에 필요한 필수 지식을 체득하고, 이를 신용콘텐츠와 신용 홍보영상(CF)으로 직접 제작해 온라인 SNS를 통해 전파했다.

협회는 이날 해단식에서 신용홍보단의 활동을 되돌아보는 성과보고회를 통해 신용관리 서포터즈로서 제작한 다양한 콘텐츠를 공유하고, 홍보단원에게 수료증 수여와 우수팀에 대한 시상도 진행했다.

이태운 여신금융협회 상무는 "올바른 신용관리를 돕는 생활 속 조력자로서 활동을 지속적으로 해 주시길 부탁드린다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr