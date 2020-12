영광예술의전당 ‘내년 공연 및 전시 프로그램 공모’ 실시

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 지역 문화·예술 활동을 활성화하고 군민의 다양한 문화적 욕구를 충족시키기 위해 모두가 공감하고 소통할 ‘2021년 영광예술의전당 공연 및 전시 프로그램 공모’를 실시한다고 7일 밝혔다.

이번 공모사업은 군민의 문화수준을 향상시키고 문화적 격차를 해소하는 문화 복지정책을 실현코자 진행되는 사업이다.

군은 영광예술의전당 공연장 및 전시관에서 운영될 프로그램을 선정할 계획이다.

공모대상은 공연과 전시분야에서 예술활동을 하고 있는 전문 예술인 단체 및 기획사 등이 참여 가능하다.

접수기간은 오는 14일부터 내년 1월 29일까지며 군청 홈페이지에서 신청 양식을 내려받아 방문 또는 우편이나 이메일로 접수하면 된다.

접수된 공연 및 전시 작품은 선정위원회(운영자문위원회)의 심의를 거쳐 예술성, 적합성, 실현가능성 등을 검토, 특성에 따라 분야별 또는 장르별로 엄선해 선정된다.

유영직 문화관광과장은 “이번 공모를 통해 군민들에게 수준 높고 다양한 문화예술 체험의 기회가 확대되길 바란다”며 “군민에게 더 다가가기 위해 노력하는 문화공감의 중심이 되고자 한다”고 말했다.

호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr