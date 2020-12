文대통령 개각 '돌파형&관리형', 2021 국정 밑그림 보인다

1차 개각 4개 부처 장관 중 정치인 1명…국정 안정에 무게, 정국 돌파 능력도 고려

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 지난 4일 단행한 '1차 개각'의 가장 큰 특징은 이른바 '돌파형'과 '관리형' 장관의 조합이다.

행정안전부, 국토교통부, 보건복지부, 여성가족부 등 4개 부처에 대한 개각을 단행했는데 정치인 출신은 행안부 장관 후보자인 전해철 더불어민주당 의원 1명에 그쳤다. 여가부 장관도 민주당 출신 현역 의원이 유력하다는 관측이 나왔지만 정영애 한국여성재단 이사를 기용했다.

특히 국토부 장관 교체가 주목할 부분이다. 문 대통령이 당 대표로 있던 시절 비서실장을 맡았던 김현미 장관은 '실세 장관' 소리를 듣던 인물이다. 후임인 변창흠 국토부 장관 후보자는 한국토지주택공사(LH) 사장, 서울주택도시공사(SH) 사장 등 주택 공급을 책임지는 기관장을 역임했다.

변창흠 후보자도 전문성은 물론이고 부동산 정책에 대한 자기 색깔이 분명한 인물이다. 다만 청와대, 여당과의 조율 등을 종합적으로 고려할 때 정책 추진력은 여당 중진 의원 출신인 김 장관과 차이가 날 수밖에 없다.

권덕철 복지부 장관 후보자는 전형적 관리형 인선이다. 복지부에서 기획조정실장, 보건의료정책실장, 차관을 두루 거친 정통 관료 출신으로 조직의 안정성에 무게를 실은 기용이라는 평가가 나온다.

돌파형 인선을 꼽으라면 전해철 행안부 장관 후보자를 들 수 있다. 전해철 후보자는 이른바 '3철(양정철·이호철·전해철)'로 불리는 인물로 '원조 친노(친노무현)'이자 '친문(친문재인)' 핵심으로 불리는 인물이다.

경찰 등 권력기관 개혁과 내년 4월로 예정된 서울·부산시장 보궐선거의 안정적 관리를 위해 조직 장악력과 정책 추진력을 겸비한 정치인 출신을 중용했다는 게 대체적 관측이다. 정만호 청와대 국민소통수석은 "돌파력과 리더십, 다양한 국정 운영 경험을 바탕으로 국정 과제를 성공적으로 수행할 것"이라고 기대했다.

1차 개각을 통해 선보인 국정의 밑그림이 2차 개각에도 이어질 것인지가 관심이다. 청와대 참모진 개편도 마찬가지다. 청와대 고위 관계자는 "보궐선거와 관련된 인사 수요가 있다"고 말했다.

2차 개각에서는 여당의 서울시장 후보로 거론되는 박영선 중소벤처기업부 장관이 포함될 가능성이 있다. 추미애 법무부 장관 역시 윤석열 검찰총장 거취와 고위공직자범죄수사처(공수처) 처리 여부와 맞물려 2차 개각에 포함될 수 있다.

박 장관과 추 장관은 여당 중진 의원 출신이다. 이들의 후임으로 정치인이 올 것인지, 관료 또는 전문가가 올 것인지가 관전 포인트다. 문 대통령이 단행할 2차 개각과 청와대 개편은 내년 1년의 국정 기조를 가늠할 지표가 될 것으로 보인다.

